Челябинцы заподозрили, что знаменитое четырехстороннее соглашение Текслера – это фикция

Челябинские экоактивисты попытались разобраться в четырехстороннем соглашении, подписанном губернатором Алексеем Текслером с промышленными предприятиями в целях улучшения экологической обстановки. И заподозрили, что это фикция.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в прошлом году правительство региона, Минприроды РФ и Росприроднадзор заключили четырехстороннее соглашение с рядом предприятий о сотрудничестве в рамках реализации майских указов президента России, согласном которым промышленные выбросы в атмосферу Челябинска и Магнитогорска к 2024 гду должны снизиться не менее чем на 20%.

«Нам ну очень захотелось понять, как устроен механизм осуществления мечты челябинцев о чистом и прозрачном воздухе. Однако делиться подробностями этого чудесного соглашения с нами почему-то никто не поспешил. Каких только отговорок мы не услышали: и про коммерческую тайну, и про возражения кого-то из четырёх сторон данного соглашения, – рассказал лидер общественного движения «Горожане» Андрей Костенко. – Но вот с мёртвой точки дело сдвинулось, и через две недели на сайте Минэкологии опубликуют меры, которые предприятия будут обязаны по этому соглашению выполнять. Уже неплохо, да?

И тут у нас возникли еще вопросы, на которые мы получили ответы: какие льготы за это предприятиям предусмотрены – никаких, а взыскания за невыполнение мер будут – нет. Ну, не то, что бы уж совсем прямо ничего... Если «что» – «загрязнители» получат «общественное порицание»!

Есть ещё один интересный момент. Оказывается, по сути, в этом соглашении нет ничего принципиально прорывного. Оно фактически копирует программу нацпроекта «Чистый воздух». Однако власти почему-то подчеркивают тот факт, что промышленники добровольно подписали четырехстороннее соглашение с условиями, которые им и так положено выполнять в рамках нацпроекта.

Вывод: соглашение повторяет нацпроект «Чистый воздух». За неисполнение условий четырехстороннего соглашения никакой ответственности для «загрязнителей» не наступит. За исполнение поощрения для предприятий тоже не предусмотрено. Но зато есть само соглашение, которое для ознакомления общественности почему-то в публичном доступе размещать нельзя. Чиновники говорят, что это такой бюрократический инструмент. По вашему мнению, что это и как называется?»

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 17.11.20

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