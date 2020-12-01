Челябинск может попрощаться с «Чистым воздухом»

Роспотребнадзор рекомендовал исключить Челябинск из числа участников федеральной программы «Чистый воздух».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое предложение содержится в письме начальника департамента природных ресурсов аппарата правительства Российской Федерации Елены Ковалевой. Чиновница, в свою очередь, ссылается на оценки Росгидромета и Роспотребнадзора.

В документе Ковалева предлагает новый перечень участников федеральной программы «Чистый воздух»: вместо названных в прежней редакции 12 городов в этом списке содержатся наименования уже 48 городов. Правда, обновить перечень предлагают в 2024 году.

При этом шести самых грязных городов из первоначального списка в расширенном перечне нет. Среди них Челябинск, Липецк, Медногорск, Нижний Тагил, Омск и Череповец.

Напомним, о пересмотре подхода загрязненности атмосферы в российских городах – участниках программы в октябре этого года заявил исполняющий обязанности председателя общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин. Он предложил учитывать в данном случае не валовые выбросы, а наличие в атмосфере маркерных веществ первого и второго классов опасности. И рекомендовал исключить из проекта «Чистый воздух» Липецк, Череповец и Медногорск из-за низкого уровня загрязнения. Как пишет РБК, «это совпадает с рекомендацией Росгидромета и Роспотребнадзора (наряду с Омском, Челябинском и Нижним Тагилом), которая приводится в письме Ковалевой».

Интересно, что в недавно озвученных губернатором Челябинской области Алексеем Текслером финансовых приоритетах бюджета 2021 года экология областного центра также упоминается лишь вскользь. Глава региона уже даже не заикается о покупке новых автобусов и трамваев для Челябинска, на которые областные власти надеялись получить из федерального бюджета 4,5 миллиарда рублей именно в рамках реализации программы «Чистый воздух». Однако на сей раз среди экологических приоритетов Текслер, касаясь Челябинска, говорит лишь о завершении рекультивации Челябинской городской свалки. Между тем, основной объем финансирования рекультивационных работ пришелся на 2020 год.

Челябинск, Виктор Елисеев

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