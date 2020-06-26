«Атаман Махов»: южноуральский депутат ушел от коммунистов к «зеленым»

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Михаил Махов «перекрасился»: ушел от «красных» к «зеленым».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вслед за партией «За правду!" в предвыборную гонку в Челябинской области включилась еще одна новая организация – экологическая партия «Зеленая альтернатива».

Список «зеленых» на выборах в южноуральский парламент возглавил действующий депутат заксобрания Михаил Махов, на днях заявивший о своем выходе из КПРФ из-за несогласия с партийным руководством в вопросе голосования за поправки к Конституции.

Впрочем, большинство экспертов оказались единодушны, посчитав «конституционный вопрос» лишь поводом для расставания парламентария с коммунистами. Уже довольно-таки давно именно его прочили первым номером списка «Зеленой альтернативы» на выборах в Законодательное собрание Челябинской области. Ведь, пожалуй, самый яркий представитель фракции КПРФ в южноуральском собрании уже отрабатывал экологическую повестку.

Проблемы экологии тогда еще депутат-коммунист поднял на щит в начале 2018 года, презентовав новое экологическое движение «АнтиСМОГ», зарегистрированное в декабре 2017 года. Организация выступила в качестве своеобразной альтернативы стихийно сформировавшимся движениям экоактивистов, вступившим в жесткое противостояние с действующими властями.

При этом, в отличие от «буйных» экологов-общественников, «АнтиСМОГ» достаточно быстро нашел общий язык как с представителями ряда промышленников, так и с областными чиновниками, охотно пиарившими и финансировавшими ряд проектов, группировавшихся вокруг движения.

Но не пренебрегали «антисмоговцы» и критикой местных властей. Так было с их выступлениями против пожара на шлакоотвалах у озера Курочкино в Копейске или против сбрасывания куриного помета на полях под Челябинском.

Конечно, переход политика в новую и малоизвестную партию может вызвать удивление. Но не исключено, что речь идет о вполне выигрышной стратегии. Достаточно посмотреть, что компанию Михаилу Махову в первой тройке составили известный ветеринар Карен Даллакян и блогер Соня Гудим. Даллакян – личность давно известная и вполне себе медийная. Мало того, последнее время челябинец не просто засветился в компании с губернатором Алексеем Текслером – глава Южного Урала лично побывал в его приюте для животных. По сути, пиар-блок губернатора вел обоих политиков.

Правда, некоторое время Даллакяна считали одним из претендентов в «тройку» партсписка «Единой России», возглавленного Текслером. И можно было бы подумать, что политик просто обиделся на невключение и ушел в другую партию. Но следует вспомнить, что совсем недавно на сайте, входящем в околоправительственный холдинг, вышло обширное интервью Сони Гудим, где она предстает в достаточно неожиданном имидже «борца за экологию». В таком случае, а также с учетом возможной поддержки со стороны определенных промышленных групп, можно вполне предположить, что «команда Текслера» продолжает вести новообразованную партию в региональный парламент. Тем более что и Михаил Махов, и остальные участники «тройки» вполне себе договороспособны и особенной оппозиционностью в отношении регионального руководства никогда не отличались.

Так что вполне возможно, что в новом составе заксобрания, действительно, появится новая политическая партия. Лично связанная с главой региона. И вряд ли этому будет противиться «Единая Россия». Ведь одно из условий вступления Алексея Текслера в «партию власти» было его непосредственное влияние на формирование депутатского корпуса.

Мы же со своей стороне можем отметить интересную тенденцию. Совсем недавно челябинские экоактивисты вошли в предвыборный список партии «Коммунисты России». Теперь же коммунист покидает (правда, другую) партию ради экологов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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