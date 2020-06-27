На Урале пес и браконьер не поделили добычу – собака погибла

На Южном Урале браконьер застрелил на глазах у хозяйки застрелил пса, перехватившего у него добычу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром две челябиинки выгуливали трех хаски в окрестностях карьера недалеко от ЖК «Александровский» и микрорайона «Парковый». В какой-то момент один из псов прыгнул вводу и поймал утенка.

И тут появился мужчина с ружьем, который заявил, что этого его добыча – он, якобы, долго его выслеживал, а собака испортила ему всю охоту и должна за это заплатить. Мужчина несколько раз выстрелил в хаски, и угрожал застрелить и женщин.

Пса спасти не удалось. Женщины обратились в полицию. Браконьера задержали через некоторое время – он пытался спрятаться в туалете.

Теперь ему грозит обвинение сразу по нескольким статьям: за жесткое обращение с животными, угрозу убийством, браконьерство (сейчас не сезон охоты) и, возможно, незаконное хранение оружия (если не предъявит разрешения).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 27.06.20

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