В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту убийства собаки на карьере в окрестностях Челябинска.

Как уже сообщал «Новый День», утром 27 июня две челябинки выгуливали трех хаски в окрестностях карьера недалеко от ЖК «Александровский» и микрорайона «Парковый». В какой-то момент один из псов прыгнул вводу и поймал утенка. Тут же появился мужчина с ружьем, который заявил, что этого его добыча: он несколько раз выстрелил в собаку и угрожал застрелить женщин.

Уголовное дело возбуждено по факту жестокого обращения с животным, браконьеру грозит до 3 лет лишения свободы.

Угрозу убийством женщинам и охоту анне разрешенных сроков в правоохранительных органах пока не комментируют.

Челябинск, Павел Зварзин

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