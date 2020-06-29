российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 29 июня 2020, 09:44 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Экспертиза, Спецпроекты

По факту убийства собаки в окрестностях Челябинска возбуждено уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту убийства собаки на карьере в окрестностях Челябинска.

Как уже сообщал «Новый День», утром 27 июня две челябинки выгуливали трех хаски в окрестностях карьера недалеко от ЖК «Александровский» и микрорайона «Парковый». В какой-то момент один из псов прыгнул вводу и поймал утенка. Тут же появился мужчина с ружьем, который заявил, что этого его добыча: он несколько раз выстрелил в собаку и угрожал застрелить женщин.

Уголовное дело возбуждено по факту жестокого обращения с животным, браконьеру грозит до 3 лет лишения свободы.

Угрозу убийством женщинам и охоту анне разрешенных сроков в правоохранительных органах пока не комментируют.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 28.06.20

На Южном Урале умерли три человека, зараженные COVID-19. / На Урале пес и браконьер не поделили добычу – собака погибла. / Пусть зарабатывают сами: Минтруд отверг идею о выплатах 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

На Урале пес и браконьер не поделили добычу – собака погибла

В рубриках

Челябинск, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,