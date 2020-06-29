Дело о некачественном ремонте памятника Ленину в Челябинске дошло до суда

Директор Центра историко-культурного наследия Челябинска предстанет перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска направило в суд уголовное дело в отношении директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр историко-культурного наследия» Челябинска, обвиняемой в халатности.

Установлено, что при заключении муниципального контракта на проведение ремонта памятника Ленину, расположенного на площади Революции, в текст документа не были включены положения об особенностях приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, а проводившая с июня по октябрь 2018 года ремонтные работы компания не имела лицензии на осуществление работ по сохранению объектов культурного наследия и разрешения на производство такого вида работ.

При этом директор учреждения не осуществляла должного контроля за производством работ. Осенью того же года, зная, что научно-реставрационный отчет по проведению работ в установленном порядке в госкомитет по охране объектов культурного наследия не направлен, и понимая, что у нее нет оснований для приемки выполненных работ, уведомила госкомитет об окончании работ на объекте и организовала комиссионную приемку выполненных работ, подписав соответствующие акты, что явилось основанием для оплаты контракта в полном объеме на сумму в 14,9 миллиона рублей.

После этого она заключила дополнительное соглашение к контракту с другой организацией, в соответствии с которым без согласования с представителем авторского надзора был исключен ряд работ, предусмотренных сметой к указанному контракту.

«Проведенной экспертизой установлено, что работы произведены некачественно, с нарушением требований Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», – сообщили в надзорном ведомстве. Кроме того, стоимость фактически выполненных работ завышена на 1,5 миллиона рублей.

В ходе предварительного расследования материальный ущерб челябинка возместила в полном объеме. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска с ходатайством следователя о ей судебного штрафа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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