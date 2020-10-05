Архитекторы раскритиковали идею передать реставрацию строителям

Архитекторы и реставраторы выступили против передачи работ по сохранению объектов культурного наследия единому заказчику в сфере строительства. Свои доводы они привели в письме, направленном на имя президента Владимира Путина.

Обращение подписали более 300 специалистов, передает РБК. По мнению авторов письма, принятие закона негативно повлияет на отрасль. «Основная угроза состоит в сращивании принципиально разных видов деятельности – строительства и реставрации», – указывают подписанты.

Реставрация нацелена на «сохранение материала и формы памятника как подлинных исторических свидетельств», а не на освоение капиталовложений, «в отличие от капитального строительства». Передача реставрации стройкомплексу приведет к подмене специалистов-реставраторов представителями строительных профессий, а впоследствии – к гибели реставрационной школы, а вслед за ней и памятников.

«Попытки подменить реставрацию строительством приводят к созданию муляжей, из-за которых полностью утрачивается историческая ценность древних зданий», – говорится в письме.

Один из подписантов – руководитель «Секции реставрации памятников архитектуры» научно-методического совета при Министерстве культуры Андрей Баталов. Он отметил, что уже больше десяти лет в России не менялись расценки на реставрационные работы, что в реставрации начинают доминировать организации общестроительного профиля. Баталов привел в пример Изборскую крепость в Псковской области и Новодевичий монастырь в Москве, где работали люди, не специализирующиеся на реставрации. Специалисты опасаются, что принятие законопроекта может привести к исчезновению памятников культуры и замене их новоделами.

Москва, Зоя Осколкова

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