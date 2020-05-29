В Великом Новгороде обрушилась кирпичная кладка Кремлевской стены. Обошлось без пострадавших. Сейчас на месте ЧП работают спасатели и реставраторы, сообщает областное управление МЧС РФ.

Информация об осыпании части кирпичной кладки Кремлевской стены поступило спасателям в 13:00. Площадь обрушения составила 9 квадратных метров. Судя по фото с места происшествия, осыпалась часть внешней стены и участок внутренней кладки.

[Рухнула часть Кремлевской стены в Великом Новгороде, фото: ГУ МЧС по Новгородской области]

Власти приняли решение реставрировать аварийный участок по согласованию с Министерством культуры РФ. Сроки реставрационных работ будут зависеть от поступления финансирования.

Напомним, Новгородский кремль является памятником всемирного значения XI-XVII веков и охраняется ЮНЕСКО.

Великий Новгород, Наталья Петрова

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