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Вторник, 23 июня 2020, 16:25 мск

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Реставратор обезобразил Деву Марию на копии картины Мурильо

Фото: ABC

Реставратор мебели изменил до неузнаваемости копию картины «Непорочное зачатие» знаменитого испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо. Это произошло, когда горе-мастер пытался ее восстановить, сообщает ABC.

Фото: ABC

По данным издания, частный коллекционер из Валенсии поручил реставратору очистить картину от слоя старого лака. За работу он предложил 1,2 тыс. евро. Получив картину назад, он увидел, что лицо Девы Марии изуродовано. Когда коллекционер потребовал объяснений, реставратор взялся за работу над ошибками, но ситуация не стала лучше – появившееся изображение не имеет ничего общего с оригиналом.

По словам вице-президента по внутренним отношениям и координатора Профессиональной ассоциации хранителей и реставраторов Испании (ACRE) Марии Борха, искажения при реставрации в последнее время – не редкость.

Мадрид, Иван Гридин

Мадрид. Другие новости 23.06.20

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