В погоне за депутатским мандатом южноуральцы, не задумываясь, меняют «цвета» и идеологию

Южноуральские «единороссы» разбегаются по другим партиям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одной из последних, утвердивших список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Челябинской области, стала КПРФ.

Региональная партконференция определила и двух лидеров – предприниматель Константин Куркин (считающийся главным «кошельком» областного отделения коммунистов) и руководитель реготделения Игорь Егоров.

По некоторой информации, первоначально возглавить список должны были трое партийцев. Но Михаил Махов, также называвшийся в числе «тройки», на прошлой неделе вышел из КПРФ и возглавил список экологической партии «Зеленая альтернатива».

И хотя имена лидеров списка не стали сюрпризом, КПРФ внесла свою долю в накаляющуюся обстановку. Так, в списке коммунистов оказался депутат Калининского райсовета Челябинска Арман Аракелян – он пойдет по одному из одномандатных округов.

Интересно, что в райсовет он шел от партии «Единая Россия». Более того, он предполагал войти в первую тройку партийного списка ЕР на предстоящих выборах в региональный парламент в Калининском районе (кандидатом-одномандатником в ЕР планировали выставить депутата городской Думы Владимира Бодрова). Но в результате праймериз выиграли совсем другие люди – Константин Толкачев и Илья Исайчук.

При этом Толкачев, заседающий в действующем составе заксобрания, решил идти на выборы в качестве независимого кандидата. А Илью Исайчука поначалу хотели поставить впереди списка, но в итоге отодвинули вглубь. У Аракеляна же ситуация в районе осложнилась так, что он счел попытку пройти в ЗакСО от КПРФ более перспективной.

Еще один член райсовета, прошедший в него под флагом «партии власти» – Дмитрий Ларин. В мае он вышел из ЕР и вступил в «Справедливую Россию». Правда, еще ранее СР покинул руководитель партийной фракции в южноуральском парламенте Илья Бархатов, он пойдет на выборы от «партии власти».

Продолжают сотрясать скандалы и другие отделения «Единой России». Так, в Миассе против официального кандидата ЕР Евгения Субачева (секретаря городского отделения партии) в качестве независимого кандидата будет играть еще один «единоросс» – врач Константин Башлыков, проигравший праймериз.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.06.20

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