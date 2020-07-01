Число умерших южноуральцев, зараженных коронавирусом, достигло полутора сотен

В Челябинской области за сутки скончались три человека, зараженные коронавирусом. Официальной причиной смерти этих людей стали хронические заболевания.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, 83-летняя женщина умерла от постинфарктного кардиосклероза миокарда, ее ровесник – от хронической обструктивной болезни легких, а 98-летний мужчина – от хронического пиелонефрита и почечной недостаточности.

В последний день июня на Южном Урале подтверждены 139 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии заразились в регионе заразились 7 тысяч 724 человека, 150 из них умерли.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 01.07.20

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