На Южном Урале выросли тарифы на услуги ЖКХ

В Челябинской области выросли тарифы на услуги ЖКХ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 июля придется платить больше за горячую воду и отопление. Например, в Челябинске стоимость гигакаллории подорожала на 4,5% – с 1 тыс 295 руб 11 копеек до 1 тыс 354 руб 40 копеек.

Газ подорожал на 3,6%, водоснабжение на 0,1%, водоотведение на 1,6%. За электроэнергию придется платить больше на 3%.

В целом, на коммунальные платежи челябинцам придется тратить на 3,6% больше, чем в первом полугодии.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 01.07.20

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