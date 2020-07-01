На Южном Урале начали подсчитывать голоса участвовавших в референдуме по поправкам в Конституцию

В Челябинской области завершилось голосование по поправкам в Конституцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в регионе работали 2 тысячи 304 участка. К 10 часам утра явка (согласно официальным данным и с учетом предыдущих шести дней) составляла 51,32%, на 12 часов – 53,96%, на 15 часов – 58,15%, на 18 часов – 62,19%. Итоговую традиционно огласят только вместе с итогами голосования. Но известно, что наибольшее число проигнорировавших референдум в Центральном и Таркторозаводском районах Челябинска, а также в Миассе – там к 18 часам явка не достигла 50%.

В целом по России на данный момент обработано 12% бюллетеней. В Челябинской области – около 1%. Из них 63,8% подано за поправки, 35,5% – против, 0,7% признано недействительными.

Челябинск, Ольга Арсеньтева

Челябинск. Другие новости 01.07.20

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