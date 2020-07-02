Силовики вспомнили про экс-вице-мэра Копейска, уволенного 5 лет назад

Бывший высокопоставленный чиновник Копейска, уволенный после скандала с дипломом, стал фигурантом уголовного дела.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший замглавы Копейска Валерий Приходкин обвиняется в превышении должностных полномочий.

Преступные эпизоды произошли в августе-сентябре 2017 года, когда в то время уже бывший чиновник руководил МУ «Городская служба заказов Копейского городского округа».

Именно в это время Приходкин, по данным Znak.com, не проводя проверки, подписал с ООО «Капитал» акты приемки работ по ремонту дворов. В результате неполных и некачественно выполненных работ бюджет города потерял более 4,4 миллиона рублей.

Напомним, в 2015 году Валерий Приходкин, занимавший тогда пост вице-мэра Копейска, оказался в центре «дипломного скандала». Южноуралец предъявил при трудоустройстве диплом об окончании Уральской академии гуманитарных наук. Но сначала выяснилось, что вуз не имел лицензии. А позднее и вовсе стало известно, что диплом с таким номером был направлен в Тюменский государственный университет искусств и культуры для выдачи одной из студенток.

После длительных судебных разбирательств, уже по решению Челябинского областного суда тогдашний глава Копейска Вячеслав Истомин отправил чиновника в отставку. Но тут же трудоустроил его в МУ «Городская служба заказов Копейского городского округа». Правда, официально возглавить учреждение Приходкин не смог (так как не имел высшего образования), так что фактически руководил службой в качестве исполняющего обязанности начальника.

Челябинск, Виктор Елисеев

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