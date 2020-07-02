В Озерске иномарка залетела под пассажирский поезд

В Челябинской области легковой автомобиль попал под поезд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД Челябинской области, авария произошла вчера, 1 июля, в 14:50 на 7 километре автодороги «Новогорный – Селезни» на территории Озерска.

35-летняя автоледи, управляя автомобилем «Шевроле Ланос», при проезде регулируемого железнодорожного переезда без шлагбаума, выехала на переезд на запрещающий сигнал светофора и врезалась в локомотив, перевозящий пассажирский железнодорожный состав. После столкновения поезд протащил автомобиль более 120 метров.

В результате происшествия водитель «Шевроле» получила телесные повреждения и была госпитализирована. Известно, что право на управление транспортным средством озерчанка получила только в марте текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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