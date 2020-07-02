В Челябинской области скончались еще три человека, зараженные коронавирусом

В Челябинской области скончались еще три человека, зараженные COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, все трое умерли от хронических заболеваний, коронавирус стал сопутствующей инфекцией.

Так, причинной смерти 53-летней женщины стали хроническая обструктивная болезнь легких и ишемическая кардиомиопатия, 58-летний мужчина скончался от острого лейкоза, а 79-летняя женщина – от сахарного диабета.

За сутки на Южном Урале выявлены еще 135 инфицированных.

Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 7 тысяч 859 случаев заражения COVID-19, 153 человека умерли.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 02.07.20

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