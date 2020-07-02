Пятеро южноуральцев увели полтонны витаминов у мясных олигархов

Пятерых жителей Челябинской области будут судить за кражу кормовых витаминов на 5 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Еманжелинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 5 жителей поселка Красногорский Увельского района, обвиняемых в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

По версии следствия южноуральцы в апреле этого года ночью при помощи одной из знакомых, работающей сторожем, незаконно проникли на территорию ООО «Агрофирма Ариант», где со склада похитили и вывезли более 600 килограммов витаминов для животных общей стоимостью 5,4 миллиона рублей.

Похищенное имущество изъято и возвращено собственнику сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Еманжелинский городской суд.

Южноуральцам грозит до 10 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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