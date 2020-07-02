Жители южноуральского поселка выступили против перепрофилирования школы

Жители поселка в Агаповском районе попросили губернатора не заставлять их детей каждый день дожидаться школьного автобуса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», родители учащихся Наваринской основной школы имени Сергея Прокофьева выступали против перевода ее в статус основной. Свое видеообращение жители Агаповского района разместили в социальных сетях.

По словам южноуральцев, после того, как школа потеряет статус основной, 41 ребенок будут вынуждены ежедневно с 6:30 или раньше находиться на улице под открытым небом в ожидании автобуса. «Мы неоднократно обращались к главе района с просьбой о помощи в решении вопроса по сохранению статуса школы, но власти района нас не слышат и не хотят с нами вести диалог в решении нашей проблемы. Мы обеспокоены судьбой своих детей. Президент РФ говорил, что в селах закрывать школы не нужно, а власти нашего района не исполняют его указания. Осенью этого года состоятся выборы. И мы все пойдем голосовать. Но зачем нам такие власти, если они не решают конкретные вопросы, когда одни пустые слова и обещания», – говорят жители Наваринки.

У властей района – своя позиция. В управлении образования района заявили, что число учащихся Наваринской школы постоянно сокращается. К тому же, здание учреждения не отвечает требованиям ФГОС: в школе всего шесть кабинетов, нет профильных кабинетов, зала физкультуры и мастерских.

К тому же, отмечают в администрации, до Первомайской школы от Наваринки автобус будет доезжать за 10 минут.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.07.20

Пятеро южноуральцев увели полтонны витаминов у мясных олигархов. / В Озерске иномарка залетела под пассажирский поезд. / В Челябинской области скончались еще три человека, зараженные коронавирусом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»