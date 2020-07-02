Курьеров пиццерии в Челябинске накажут за странную рекламу

Челябинское УФАС России возбудило дело по рекламе на автомобиле.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, дело возбуждено по поступившим из прокуратуры материалам проверки по факту размещения рекламы на автомобиле «Рено».

На заднем стекле машины была размещена надпись «Оружие, наркотики, проститутки», сопровождавшаяся изображениями гамбургера и куска пиццы. Послание «на грани» завершалось номером телефона.

Именно на этот номер и отправили СМС-сообщение антимонопольщики. В ходе переписки выяснилось, что по указанному в рекламе телефону можно заказать... пиццу. «Согласно поисковой системе, «Яндекс» телефонный номер, указанный в переписке, принадлежит ООО «Додо Пицца Челябинск», – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. – В связи с этим ООО «Додо Пицца Челябинск» привлечено в качестве лица, располагающего сведениями относительно распространения спорной рекламы».

Дело возбуждено в отношении физических лиц, являющихся владельцами автомобиля и указанного номера телефона.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.07.20

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