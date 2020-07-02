Лысьвенский металлургический завод стал частью информационной системы ММК

ММК интегрировал Лысьвенский металлургический завод в единую информационную систему на основе Oracle ERP.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в Группе компаний ММК успешно завершился очередной этап масштабного проекта по переводу ключевых организаций холдинга на единую корпоративную информационную систему (КИС) на базе Oracle E-Business Suite.

1 июля 2020 года ММК в партнерстве с Oracle ввел в промышленную эксплуатацию КИС ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» (ММК-ЛМЗ). Таким образом, ММК последовательно реализует программу модернизации и расширения корпоративной системы, которая позволит решить задачи по интеграции всех информационных потоков подразделений Группы ММК.

Лысьвенский металлургический завод – единственный в России производитель электролитически оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его основе. Продукция завода широко применяется в автомобильной промышленности, строительной индустрии, отраслях общего машиностроения, при производстве бытовой техники и др.

Как и в других организациях Группы, вошедших в проект, в ММК-ЛМЗ теперь доступны объективные и своевременные данные о производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятия и полной технологической цепочке в единой информационной системе. В ходе проекта были оцифрованы все бизнес-процессы, в том числе те, которые раньше велись вне информационной системы или в разрозненных ИТ-системах.

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и удаленность ЛМЗ от основной площадки ММК определили особенности этого этапа модернизации: впервые в истории ММК внедрение и запуск крупной промышленной ERP были осуществлены удаленно. Высокопрофессиональная и слаженная работа проектной команды и эффективное управление проектом позволили успешно запустить систему в срок и с надлежащим качеством. Проект был реализован в максимально сжатые сроки – за 6 месяцев.

«Для любой компании, в том числе металлургической, цифровизация – это процесс внедрения в производство и в бизнес-процессы новейших технологий и лучших практик. ERP-система, с накопленными в ней данными – это такой же актив компании, как недвижимость и материальные ресурсы. Грамотно используя данный актив, можно более рационально и качественно принимать решения на всех уровнях управления, повышая эффективность деятельности компании. Для этого ММК разработал и успешно реализует стратегию цифровизации», – отмечает директор по экономике Магнитогорского металлургического комбината Андрей Еремин.

ERP от Oracle является ядром всей корпоративной информационной системы Группы компаний ММК. А для пользователей – это единые стандарты корпоративного управления в Группе и прослеживаемость информации от ввода первичных документов до влияния на финансовый результат.

Челябинск, Виктор Елисеев

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