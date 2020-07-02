На Южном Урале под молот прокуратуры попала община консервативных баптистов

В Троицке оштрафовали руководителя общины баптистов-консерваторов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Троицка в ходе проверки установило, что руководителем религиозной группы, исповедующей религиозное учение «Международного союза церквей Евангельских христиан-баптистов», при осуществлении миссионерской деятельности нарушались требования федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях».

В вину представителю группы поставили то, что он не уведомил региональное управление министерства юстиции РФ. В итоге мировой судья оштрафовал его на 5 тысяч рублей.

Интересно, что Международный союз церквей ЕХБ по праву может считать себя исторической для России деноминацией. Он появился в СССР в начале 1960-х годов, когда часть общин баптистов вышли из ВСЕХБ в знак протеста против «соглашательской», как они считали, политики руководства организации. А слово «международный» появилось в названии союза уже после распада СССР на независимые государства и эмиграции части приверженцев организации в США и Канаду.

Более того, МСЦЕХБ является сообществом крайне консервативных баптистов, воздерживающихся от общения с западными миссионерами, которых они считают слишком либеральными.

Одно настораживает в их действиях «компетентные органы» – исторически сложившееся недоверие к органам государственной власти и вытекающее из него стремление максимально от этих органов дистанцироваться.

Челябинск, Виктор Елисеев

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