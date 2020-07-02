Вылет рейса «Челябинск – Санкт-Петербург» задержали на три часа из-за шутки пассажира

В Челябинске из-за сообщения о бомбе задержали вылет рейса в Санкт-Петербург.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пассажиры борта авиакомпании «Победа», который должен был вылететь из Челябинска в Санкт-Петербург в 6:05, вынуждены были ждать почти три часа.

Задержка была связана с сообщением о бомбе. По информации пресс-службы аэропорта, один из пассажиров рейса сообщил, что у него бомба. Произошло это уже когда мужчина следовал к самолету.

Экстренные службы провели проверку, сообщение не подтвердилось. Силовики начали проверку пассажира-шутника. По данным онлайн-табло, борт вылетел из аэропорта «Челябинск» в 9:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.07.20

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