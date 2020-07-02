Нетрезвый челябинец накинулся на бригаду «скорой», требуя проверить его на COVID-19

В Челябинске медикам пришлось вызвать росгвардейцев, чтобы попасть к вызвавшему «скорую» пациенту.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чересчур заинтересованный прием встретила бригада скорой медицинской помощи в ночь на 1 июля в одном из дворов по улице III Интернационала.

Медики приехали по вызову. Но пока они стояли у подъезда в ожидании, когда им откроют дверь, к ним подошел заинтересованный и довольно нетрезвый мужчина. Узнав, что общается с врачами, челябинец загорелся идеей тестирования на коронавирусную инфекцию.

При этом, по информации управления здравоохранения Челябинска, желание горожанина оказалось настолько навязчивым, что тот попытался не пустить медиков в подъезд, когда дверь им открыли.

Лишь после того, как навязчивого южноуральца отвлек шофер «скорой», медики смогли вызвать Росгвардию. Молодого человека задержали. Правда, оштрафовали лишь за распитие спиртных напитков в общественном месте. К более жестким мерам в полиции решили не прибегать, так как с медиками челябинец ограничился исключительно вербальным общением.

Челябинск, Виктор Елисеев

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