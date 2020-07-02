Челябинец, убивший девушку за отказ выйти замуж, надолго отправится в колонию

В Челябинске мужчину, убившего бывшую возлюбленную, приговорили к 9,5 годам лишения свободы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Калининский районный суд Челябинска признал 27-летнего жителя города виновным в убийстве молодой челябинки.

Напомним, трагедия произошла в ноябре 2018 года в подъезде дома по проспекту Победы. Ей предшествовали семь лет сложных взаимоотношений между молодыми людьми.

Они начали встречаться еще подростками. Но юноша оказался слишком настойчивым, и его возлюбленная несколько раз пыталась порвать отношения. Девушка признавалась, что боится молодого человека.

Наконец, в 2018 году пара, казалось, рассталась. Но молодой человек так не считал. В тот вечер он пришел к челябинке, чтобы сделать ей предложение. Услышав отказ, он сначала избил горожанку, после чего нанес не меньше 15 ударов ножом. Девушка скончалась до приезда скорой помощи.

Суд приговорил виновного к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, в пользу родителей погибшей взыскано по 700 тысяч рублей каждому в счет возмещения причиненного морального вреда и 88 тысяч 750 рублей, затраченные на погребение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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