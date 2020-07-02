В центре Челябинска ликвидировали еще одну парковку

В Челябинске ликвидировали еще одну парковку.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, на Свердловском проспекте (через дорогу от педуниверситета) стоянка автотранспорта теперь запрещена круглосуточно. Ранее запрет действовал только с 7:00 до 11:00 часов. Теперь стоять там нельзя совсем.

Ранее была ликвидирована парковка на площади Революции возле Молодежного театра.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 02.07.20

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