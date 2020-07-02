Проголосовали? Наденьте противогазы: НМУ в Челябинске продержатся еще сутки

В Челябинске и Коркино неблагоприятные метеоусловия продержаться минимум до вечера пятницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы установились в Челябинске и на юго-востоке от него 30 июня и продлятся минимум до 19 часов 3 июля.

Так что сегодняшний салют на набережной реки Миасс, устроенный по поводу присвоения областному центру звания «Город воинской славы», был подпорчен неприятным амбре – набережная расположена в низине, и загрязняющие вещества там быстро накапливаются, но медленно рассеиваются.

Сегодня вечером НМУ объявлены в Златоусте, Сатке и Карабаше.

А вот магнитогорцам повезло: в их городе НМУ начались в 20:00 1 июля и сегодня вечером закончились.

Челябинск, Павел Зварзин

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