Челябинец забил друга до смерти из-за того, что тот не очнулся

В Челябинске парень пытался привести приятеля в себя, но разозлился и забил его до смерти.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении жителя областного центра, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности его смерть.

По версии следствия, вечером 15 апреля этого года челябинец с приятелем употребляли наркотики у конечной остановки общественного транспорта «ТЭЦ-3».

В какой-то момент его друг под воздействием наркотиков потерял сознание и упал на землю. Горожанин попытался оказать ему первую медицинскую помощь. Он попытался сделать массаж сердца и не менее 15 раз ударил приятеля по щекам. Но так как соответствующих знаний у челябинца не было, к тому же он был в состоянии наркотического опьянения, все попытки «реанимировать» друга были тщетны. Тогда он разозлился на приятеля и начал избивать его, нанеся множество ударов руками и ногами в грудную клетку, шею и голову.

Спустя непродолжительное время, приятель южноуральца умер на месте происшествия. Сам горожанин скрылся. Тело умершего нашли случайные прохожие.

Вину челябинец признал частично, заявив, что все телесные повреждения нанес по неосторожности – когда оказывал реанимационные мероприятия.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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