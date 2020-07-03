В Челябинской области сохраняется динамика смертности среди зараженных COVID-19: за прошедшие сутки скончались еще 3 человека. Показатель не меняется шестой день.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, все трое умерли от хронических заболеваний, коронавирус был сопутствующей инфекцией.

Так, причиной смерти 45-летней женщины стали приобретенная генерализованная миастения и сахарный диабет; 61-летнего мужчины – атеросклеротический кардиосклероз, 83-летней женщины – последствия ишемического инфаркта головного мозга и гипертоническая болезнь.

В течение 2 июля на Южном Урале подтверждены 134 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в регионе выявлены 7 тысяч 993 инфицированных, 156 из них скончались.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 03.07.20

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