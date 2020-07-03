Челябинская полиция ищет мужчину, поджегшего двух бездомных

Полиция просит у челябинцев помощи в поиске мужчину, подозреваемого в поджоге двух бездомных.

Как сообщал уже «Новый День», трагедия произошла в ночь на 10 июня этого года в подземном переходе в районе теплотехнического института в центре Челябинска.

Неизвестные подожгли двух бездомных, когда они спали. В результате один из пострадавших скончался на месте. Второго в тяжелом состояния доставили в городскую больницу №6.

По информации пресс-службы городской полиции, к преступлению может быть причастен житель Смоленской области 1988 года рождения. Горожан просят помочь в розыске подозреваемого.

Фото предоставлено пресс-службой УМВД по Челябинску

Располагающим информацией о местонахождении мужчины необходимо обратиться в полицию по телефонам дежурной части УМВД России по городу Челябинску: 8 (351) 265-02-00, 266-14-14, 02, либо 8 950 728 72 20.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.07.20

В Челябинской области сохраняется динамика смертности среди зараженных COVID-19. / Челябинец забил друга до смерти из-за того, что тот не очнулся. / Провал несистемной оппозиции и «победа» КПРФ: голосование по Конституции как пролог выборов в Госдуму. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»