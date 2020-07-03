В мятежном Миассе объявили выборы в городское собрание. Без решения депутатов

В Миассе официально объявили о начале кампании по выборам депутатов городского парламента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выборы в Собрание депутатов Миасского городского округа назначены на единый день голосования – 13 сентября 2020 года. Такое решение приняла территориальная избирательная комиссия города.

При этом, по уставу Миасса, решение о проведении муниципальных выборов должно быть принято самими парламентариями не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Однако, в июне часть депутатов сорвала очередную сессию собрания, потребовав провести ее в очной форме и заслушать отчет главы города. В итоге, сославшись на федеральное законодательство, городской избирком принял решение о выборах в муниципальных парламент самостоятельно.

Напомним, Миасс продолжает оставаться самой напряженной точкой на политической карте Челябинской области. Даже после того, как главой города стал депутат действующего созыва городского собрания Григорий Тонких, противостояние между частью парламентариев и городскими властями продолжилось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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