В Челябинске огласили приговор по делу об изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы

В Челябинской области вынесли приговор рабочему, изнасиловавшему и убившему несовершеннолетнюю дочь хозяев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 3 июля, областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Магнитогорска. Он признан виновным в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней, а также заведомом постановлении другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией.

Напомним, трагедия произошла в июне 2018 года в Магнитогорске. Магнитогорца наняли для ремонта квартиры. В тот день туда пришла 15-летняя дочь хозяев. Рабочий избил девушку, изнасиловал, совершил иные действия сексуального характера. После чего забил молотком до смерти.

Суд приговорил изверга к 19 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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