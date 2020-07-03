На Южном Урале подросток набросился с ножом на приятеля

17-летний южноуралец устроил кровавые разборки с приятелем.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Миасса, подозреваемого в умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему.

По версии следствия, ночью 20 июня в одном из частных домов города, подросток в ходе бытового конфликта нанес несколько ударов ножом 18-летнему знакомому. Потерпевшему в больнице была оказана необходимая медицинская помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.07.20

«Нас ждет Перестройка-2.0»: сторонникам «поправки Путина» грозит жестокое разочарование. / В Челябинске огласили приговор по делу об изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы. / «Нарушений не было. Их пришлось выдумать»: в ЦИК заявили о легитимности голосования по Конституции. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»