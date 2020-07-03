В Челябинске вынесли приговор банде грабителей-неудачников

Вынесен приговор в отношении четырем челябинцам, нападавшим на банки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска признал четверых местных ранее судимых жителей виновными в покушении на грабеж, а также краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение.

В марте 2018 года челябинцы после закрытия отделения банка по улице Кузнецова ворвались в помещение, избили сотрудниц банка и потребовали передать ключи от кассы, в которой находилось свыше 10 миллионов рублей. Однако один из соучастников заметил сработку сигнализации и грабители, опасаясь быть задержанными, скрылись с места преступления.

В мае 2018 года в Южноуральске до начала рабочего дня молодчики вошли в помещение операционного офиса банка, где избили сотрудниц, чтобы получить ключи от кассы, в которой находились свыше 800 тысяч рублей. Однако, опасаясь вызова сотрудников охраны, скрылись с места совершения преступления.

Наконец, в сентябре 2019 года челябинцы взломали металлическую решетку пластикового окна в ювелирном салоне в Челябинске, после чего забрали с витрины ювелирные изделия на общую сумму около 55 тысяч рублей.

Суд приговорил организатора группировки к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, остальных участников – к 6 годам колонии строгого режима, а также 6 годам 6 месяцам и 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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