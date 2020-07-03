В Аше сотрудница увела у ростовщиков почти 900 тысяч рублей

В Аше бывший менеджер микрофинансовой организации осуждена за хищение средств работодателя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ашинский городской суд признал бывшего менеджера ООО «Микрокредитная компания Алекта» виновной в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Установлено, что женщина, работая менеджером по работе с клиентами, имела доступ к персональным данным бывших клиентов и без их согласия оформляла на них договоры займов на различные суммы.

Таким способом с июня по август 2019 года она похитила около 875 тысяч рублей, принадлежащих компании. Присвоенными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.

Суд приговорил экс-менеджера МКО к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года.

Также удовлетворен гражданский иск ООО «Микрокредитная компания Алекта» о взыскании с подсудимой материального ущерба в сумме 774 800 рублей (с учетом частичного возмещения материального ущерба в 100 тысяч рублей на стадии предварительного следствия).

Челябинск, Виктор Елисеев

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