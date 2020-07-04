Печальная стабильность: еще трое южноуральцев с COVID-19 скончались

В Челябинской области умерли почти 160 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, у всех троих скончавшихся COVID-19 был сопутствующим заболеванием.

Причиной смерти 43-летнего южноуральца стало злокачественное новообразование, у женщины 90 лет были острый лейкоз и бактериальная пневмония, у 62-летней пациентки – острый лейкоз и диссеминированное внутрисосудистое свертывание.

Всего на утро 4 июля в регионе подтверждены 8129 случаев заболевания COVID-19 (+136 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

️За прошедшие сутки выписаны 119 человек. Всего 4696 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Скончались 159 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.07.20

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