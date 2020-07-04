Рыбаков-южноуральцев решили лишить трех излюбленных озер

Озеро Синара, Шершни и Магнитогорское водохранилище решили закрыть для рыбаков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», озеро Синара, Шершневское и Магнитогорское водохранилище приравняли ко всем известной реке Теча. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях экс-председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин.

Это следует из проекта правил рыболовства для Западно- Сибирского рыбохозяйственного бассейна, размещенного для обсуждения.

«Самой удивительной является норма, закрепляющая запрет прибрежного рыболовства в течение всего года, наравне с рекой Теча со всеми притоками и пойменными водными объектами, в озере Синара, Шершневском и Магнитогорском водохранилищах», – замечает общественник. При этом не внесены ограничения по промышленному рыболовству на жемчужинах Южного Урала: озерах Еланчик, Миассовое, удивляется автор поста.

Срок окончания обсуждения на сайте новых правил рыболовства – 10 июля. Сообщает члены ОП Челябинской области, призывая высказать свое мнение всех заинтересованных южноуральцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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