Два мощных взрыва разбудили жителей Миасса

В Миассе ночью прогремели два взрыва.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 5 июля, около 3:30 в районе «Миасс-2». Об этом жители города сообщают в социальных сетях.
По словам очевидцев, сначала прогремел один взрыв, затем – второй. Взрывы были такой силы, что их слышали жители центральной части Миасса и «старого города». Многие горожане от громких звуков проснулись.
По предварительным данным, в одном из частных домов на улице Привокзальная взорвались два газовых баллона, после чего начался пожар. К месту инцидента прибыла машина скорой медицинской помощи.
Огонь пожарные смогли потушить только через час. Пострадавших, по рассказам очевидцев, нет.
Челябинск, Виктор Елисеев
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