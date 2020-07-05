В Челябинской области за день выздоровели больше 200 пациентов с COVID-19

За прошедшие сутки выписали 201 южноуральца, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, на утро 5 июля в регионе подтверждены 8265 случаев заболевания COVID-19 (+136 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

Больных COVID-19 – 3164 человека.

За прошедшие сутки выписан 201 человек. Всего 4897 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Умерли 3 человека. У всех COVID-19 был сопутствующим заболеванием. Причина смерти 86-летнего южноуральца – сочетанный атеросклеротический порок клапанов. У 98-летней женщины диагностировано острое нарушение мозгового кровообращения. 71-летняя пациентка страдала хроническим нефритом и хронической почечной недостаточностью.

Всего с начала пандемии умерли 162 южноуральца, заразившихся коронавирусной инфекцией.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.07.20

Два мощных взрыва разбудили жителей Миасса. / Рыбаков-южноуральцев решили лишить трех излюбленных озер. / Печальная стабильность: еще трое южноуральцев с COVID-19 скончались. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»