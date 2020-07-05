В центре Челябинска перевернулось такси с пассажирами. Есть пострадавшие

В Челябинске такси после двойного столкновения перевенулось на крышу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла вечером 4 июля на пересечении улиц Доватора и Блюхера.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, 19-летний водитель машины Lada Vesta, перевозивший пассажиров, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилями Renault и Lexus.

После столкновения отечественное авто опрокинулось. В результате две пассажирки такси пострадали. 48-летнюю женщину госпитализировали, 56-летней назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП ведется проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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