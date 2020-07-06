Челябинскую областную больницу поймали на сговоре с коммерсантами

ФАС выявила антиконкурентные соглашения между ЧОКБ, ООО «Веста» и ИП Мирошниченко.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, антимонопольная служба установила два антиконкурентных соглашения при проведении в 2018 и 2019 годах аукционов на поставку игл для артроскопических операций, эндопротезов плечевого и тазобедренного суставов и расходного материала для артроскопических операций на общую сумму более 12 миллионов рублей.

Первое антиконкурентное соглашение было заключено между ГБУЗ «ЧОКБ» и ИП Мирошниченко с целью создания преимущественных условий фирме при участии в 7 аукционах. Второе соглашение заключено между ГБУЗ «ЧОКБ» и ООО «Веста» для создания преимуществ ООО «Веста» при участии в трех аукционах.

В результате при обосновании начальной (максимальной) цены контрактов использовались коммерческие предложения от разных организаций, которые направлялись в адреса электронной почты сотрудника ООО «Веста» до направления официального запроса заказчика, а также хозяйствующим субъектом направлялось описание объекта закупки. Кроме того, с человеком, имеющим отношение к ООО «Веста» и ИП Мирошниченко, до внесения сведений в план-график закупок сообщалась информация о составе лота по некоторым из закупок, представитель больницы обсуждал информацию о коммерческих предложениях других хозяйствующих субъектов, а также предоставлении в безвозмездное пользование оборудования, необходимого для использования игл).

Также описание объектов закупок соответствовало продукции определенных производителей (например, по иглам – Smith&Nephew (Смит энд Нефью), по эндопротезам плечевого сустава – Evolutis (Эволютис), по эндопротезам тазобедренного сустава – АО «Имплант МТ»), что могло создать преимущественные условия при участии в закупках ООО «Веста» и ИП Мирошниченко.

Челябинским УФАС России в отношении виновных лиц будут возбуждены дела об административных правонарушениях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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