Число южноуральцев, заразившихся COVID-19, стабильно растет

В Челябинской области продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 6 июля в регионе подтверждены 8403 случая заболевания COVID-19 (+138 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

Больных COVID-19 – 3168 человек.

За прошедшие сутки выписан 131 человек. Всего 5028 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Умерли 3 человека. У всех COVID-19 был сопутствующим заболеванием. Причиной смерти 79-летнего южноуральца стали постинфарктный кардиосклероз и сердечная недостаточность. 54-летняя пациентка страдала гнойным менингитом и септицемией. У мужчины 50 лет были сахарный диабет и острый инфаркт миокарда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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