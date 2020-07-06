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Понедельник, 6 июля 2020, 10:04 мск

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«Дочка» ММК снизит себестоимость продукции благодаря новому комплексу

Магнитогорский завод прокатных валков запустил комплекс по приготовлению формовочных смесей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», пуск агрегата позволит ЗАО «МЗПВ» (организация Группы ПАО «ММК») снизить себестоимость продукции и увеличить сортамент.

Магнитогорский завод прокатных валков – одно из крупнейших предприятий в России по производству листовых и сортовых валков, изготовленных методом центробежного литья. Ежегодно завод производит около 16 тысяч тонн продукции. Из них девять тысяч тонн потребляет Магнитогорский металлургический комбинат. Среди ключевых клиентов также ПАО «НЛМК» и ПАО «Северсталь».

В технологии отливки валка используются специальные формовочные смеси. Их производство и запустил МЗПВ. В состав смеси входят песок, глина, огнеупорные наполнители, связующие добавки и вода. Каждый из компонентов засыпается в отдельный бункер, оператор с пульта управления задает необходимые параметры, автоматика в соответствии с «рецептом» выдает необходимое количество ингредиентов. Они поднимаются по конвейеру, засыпаются в специальную емкость, где происходит смешивание. Получившаяся смесь выгружается в контейнер.

Также в состав комплекса входит лаборатория, где специалисты тщательно осматривают полученную продукцию.

На этапе освоения оборудования были получены более совершенные смеси, чем те, которые применяются сегодня на предприятии – с точки зрения прочностных свойств, газопроницаемости, а также чистоты поверхности отливок, получаемых на этих смесях.

Комплекс по изготовлению смесей полностью автоматизирован и отвечает всем необходимым требованиям. Его производительность – 250 тонн в месяц. И современные рыночные условия, и планируемое предприятием увеличение объемов производства до 18 тысяч тонн в год свидетельствуют о том, что потребность в формовочных смесях будет увеличиваться.

Благодаря введению нового комплекса МЗПВ сможет не только снизить себестоимость продукции, но и увеличить сортамент. Так, в ближайшее время здесь планируют наладить производство валков большого диаметра.

Кроме того, освоение новой продукции подтверждает статус завода как социально ориентированного предприятия. Введение новой линии позволило создать новые рабочие места – современные, высокотехнологичные, с достойной заработной платой и социальным пакетом.

В ближайшие три года на Магнитогорском заводе прокатных валков, в рамках программы технического перевооружения, должны появиться печь термической обработки, машина центробежного литья валков, фрезерно-расточной, вальцешлифовальный и вальцетокарные станки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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