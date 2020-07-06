Областной суд отклонил иск об отмене выборов мэра Челябинска

Челябинцам не удалось добиться признания незаконным избрания Владимира Елистратова главой города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд отклонил апелляционную жалобу общественника Ярослава Щербакова, настаивавшего на незаконности избрания главой областного центра Владимира Елистратова. Об челябинец сообщил в социальных сетях.

Напомним, в январе этого года Верховный суд признал незаконными положения, на основании которых в Челябинске выбирали главу города. Главная претензия заключалась в том, что требования к уровню профессиональных знаний и управленческих навыков кандидатов были необъективны, непрозрачны и не имели правовой определенности.

В марте началось разбирательство по иску, касающемуся результатов конкурса. В суд даже вызвали губернатора Алексея Текслера, которого истцы просили привлечь к разбирательству в качестве ответчика наравне с Челябинской городской Думой. Но на этом дело и закончилось: Советский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований.

Тогда Ярослав Щербаков обжаловал это решение в областной суд. Но безуспешно.

Общественник уже заявил, что намерен обратиться в Верховный суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.07.20

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