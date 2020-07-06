Южноуралец проведет 22 года за решеткой за жестокое убийство супругов-пенсионеров

Суд вынес приговор по делу о жестокой расправе над четой пенсионеров в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, сегодня, 6 июля, в Челябинском областном суде состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении 59-летнего южноуральца, обвиняемого в совершении убийства с особой жестокостью пожилых супругов.

Мужчина уже был ранее судим за совершение аналогичных преступлений, отбывал наказание в виде лишения свободы сроком 17 лет 10 месяцев, был освобожден в 2016 году условно-досрочно.

Днем 8 апреля 2019 года злоумышленник вооружился тупым твердым предметом и обманов проник в один из домов по улице Ильича в Советском районе Челябинска. Здесь он напал на 71-летнего хозяина дома, нанеся ему находившимся при нем предметом множество ударов по различным частям тела, в том числе не менее 5 ударов в голову. 78-летняя супруга челябинца попыталась скрыться и побежала в сторону выхода из дома, однако мужчина догнал ее и нанес тем же предметом не менее 12 ударов по голове.

Через некоторое время оба супруга скончались.

После этого, злоумышленник похитил из дома пенсионеров мобильные телефоны, куртку, золотые украшения, связку ключей на общую сумму 41,5 тысячи рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению. Так, золотые украшения он сдал в ломбард за 29 тысяч рублей.

Перед уходом мужчина открыл вентили на газовой плите, закрыл форточки на окнах в доме и покинул его, закрыв снаружи входную дверь на замок.

В судебном заседании южноуралец вину признал частично, пояснив, что ничего заранее не планировал, а пришел в дом к супругам, чтобы попросить в долг. После возникшей ссоры с хозяином дома, он ударил его в голову подвернувшимся под руку предметом, после чего догнал хозяйку и также нанес несколько ударов по голове. Далее, увидев на ней золотые украшения, он их похитил.

Стороной обвинения версия подсудимого была опровергнута. В качестве отягчающего наказание обстоятельства судом учтено наличие особо опасного рецидива преступлений.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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