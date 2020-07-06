Суд вынес приговор охранникам, грабившим клиентов челябинского бара

В Челябинске суд огласил приговор банде охранников, грабивших посетителей бара.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 6 июля, в Ленинском районном суде Челябинска оглашен приговор в отношении троих местных жителей, обвиняемых в разбое.

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что все подсудимые в различное время работали в должности охранников (контролеров) в кафе-баре «Шейкер» в Ленинском районе Челябинска.

Один из них и стал инициатором создания банды. В сентябре-октябре 2017 года он поэтапно вовлек в преступную деятельность трех своих знакомых (дело в отношении одного из них уже было рассмотрено ранее), четко распределив обязанности каждого.

Сам организатор осуществлял руководство, координацию действий, разработку планов, давал указания, устанавливал место сбора соучастников.

Челябинцы получали информацию о состоятельных посетителях кафе-бара «Шейкер», после выхода их из бара следили за ними и совершали нападения.

В большинстве случаев при нападении использовали газовые баллончики, кроме того, использовали неустановленный в ходе предварительного следствия «электрошокер».

Похищенное имущество (сотовые телефоны, часы, золотые изделия) сдавали в различные ломбарды на территории Челябинска, деньги распределяли между собой.

Согласно материалам уголовного дела с октября по декабрь 2017 года молодчики ограбили 12 горожан.

Суд приговорил организатора банды к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его соучастники получили 13 и 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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