В Челябинске сменили директора во втором муниципальном перевозчике

Власти Челябинска указали на дверь директору Общественного городского транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 6 июля, последний день работы в должности директора ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрия Холода. Трудовой договор с ним расторгнут по инициативе работодателя.

7 июля коллективу ООО «ОГТ» будет представлен новый директор Валерий Кочетков, последние годы работавший руководителем организаций, занимающихся перевозками.

Напомним, ранее по инициативе работодателя был расторгнут с директором принадлежащего муниципалитету ООО «ЧелябГЭТ» Александром Павлюченко.

Оба предприятия были созданы в 2017 году, чтобы перехватить перевозки у вступавших в процедуру банкротства МУП «Челябавтотранс» и МУП «ЧелябГЭТ».

Челябинск, Виктор Елисеев

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