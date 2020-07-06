В гонку за мандатами южноуральского парламента включились 13 партий

13 партий претендуют на вхождение в Законодательное собрание Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, 5 июля избирком окончил принимать документы от избирательных объединений по спискам кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва.

Всего пакеты документов сдали региональных отделений 13 партий: «Зеленая альтернатива», «Яблоко», Либерально-демократическая партия России, «Партия роста», «Единая Россия», «Родина», Коммунистическая партия Российской Федерации, «Справедливая Россия», «Партия Возрождения России», «Коммунисты России», «Российский общенародный союз», «За правду» и «Партия пенсионеров за социальную справедливость».

В течение трех дней после проверки представленных документов на соответствие закону избирательной комиссией Челябинской области принимается решение о заверении представленных списков кандидатов либо о мотивированном отказе в их заверении.

Выборы в ЗСО состоятся в Челябинской области 13 сентября 2020 года. Жителям области предстоит избрать 60 депутатов – 30 по одномандатным округам и столько же по партийным спискам.

Впрочем, девяти избирательным объединениям предстоит еще собрать подписи. От этого освобождены лишь ЕР, СР, КПРФ и ЛДПР, прошедшие в действующий состав законодательного собрания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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