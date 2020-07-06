В Магнитогорске маршрутное такси перевернулось после удара

В Магнитогорске маршрутка рухнула на бок после столкновения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 6 июля, около 7:00.

Микроавтобус «Луидор», направлявшийся со стороны левого берега реки Урал в сторону проспекта Ленина, столкнулся с автомобилем «Мицубиси Легнум».

Водитель маршрутного такси поворачивал налево, когда в бок микроавтобуса врезалась иномарка. После столкновения маршрутка подскочила и перевернулась на бок.

К счастью, в момент ДТП в маршрутке не было пассажиров. Водитель микроавтобуса не пострадал.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют подробности аварии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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