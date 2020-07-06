В Аше рыбак наткнулся на артиллерийские снаряды

В Челябинской области на берегу пруда обнаружили два артиллерийских снарядов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, в Аше специалисты ОМОН обследовали два артиллерийских снаряда, найденных горожанином на берегу местного пруда.
«Накануне вечером в управление Росгвардии по Челябинской области поступила информация об обнаружении на берегу пруда города Аши двух предметов похожих с артиллерийскими снарядами, – рассказали в силовом ведомстве. – Прибывшие на место специалисты инженерно-технической группы златоустовского ОМОН Росгвардии провели обследование предметов с применением технических средств и специально обученной собаки».
Опасной находкой оказались 125-мм артиллерийские снаряды для танковых орудий. Оба без взрывчатых веществ внутри. Угрозы жизни и здоровью боеприпасы не представляли.
Находка передана следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 06.07.20
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