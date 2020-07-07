На полигоне ТБО в Полетаево работали мигранты-нелегалы

На полигоне бытовых отходов под Челябинском использовали труд нелегальных мигрантов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники управления по вопросам миграции регионального полицейского главка при силовой поддержке ОМОН управления Росгвардии в целях предупреждения и пресечения нарушений миграционного законодательства провели проверку полигона твердых бытовых отходов, расположенного вблизи поселка Полетаево (Сосновский район).

«В ходе мероприятия полицейскими проверено более 50 граждан, в том числе 20 из ближнего зарубежья, которые занимались сортировкой отходов, – уточнили в силовом ведомстве. – По результатам мероприятия пресечено семь административных правонарушений, составлены протоколы, из них два за нарушение режима пребывания в Российской Федерации, одно за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учет, четыре за незаконное осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности».

На нарушителей наложены административные штрафы на общую сумму 14 тысяч рублей.

Напомним, полигон ТБО в Полетаево является основной площадкой захоронения бытовых отходов Челябинского кластера. Жители окрестных поселков не раз выступали против работы полигона, однако найти ему альтернативу власти Челябинской области не смогли до сих пор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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